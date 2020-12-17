Путин одобрил идею поддержать российскую анимацию

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что отечественной анимации требуется дополнительная поддержка со стороны государства. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

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По его словам, такими вопросами нужно заниматься более основательно, поскольку на мультфильмах, созданных российскими студиями, воспитывается целое поколение детей. «Бесконечные стрелялки сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но иногда, как мне кажется, могут нанести им урон. Нужно здесь быть очень аккуратными», — сказал президент.

Все, что связано с положительным контентом, отметил Путин, заслуживает большей поддержки со стороны государства.

Ранее Путин рассказал о сказках, которые он читает своим внукам. Среди них — «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака. Президент также добавил, что в целом «сказки у нас очень хорошие».