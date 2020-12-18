В России запустили программу льготной аренды жилья

В Воронеже запустили пилотный проект льготной аренды жилья. В рамках программы четверть квартир будет сдаваться со скидкой до 80 процентов. Категории граждан, имеющих право на участие, определит правительство региона. Об этом сообщается на сайте российского финансового института «Дом.РФ», который субсидирует программу.

Как сообщили в организации, на примере Воронежа будет опробован новый механизм улучшения жилищных условий. На данный момент на программу выделено 100 миллионов рублей до 2023 года. Ставка аренды начнется от 20 процентов — трех тысяч рублей ежемесячно.

Воронежцы смогут снять жилье в ЖК «Современник» — проекте бизнес-класса. Здесь построено 165 квартир с качественной чистовой отделкой и меблировкой. К началу заселения в середине января 2021-го все квартиры подготовят для проживания, любую из них можно будет забронировать на сайте.

Второй проект запустят в Екатеринбурге (жилой район «Южные кварталы»). «Дом.РФ» приобрел здесь 300 квартир. Строительство планируют завершить осенью 2022 года.

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