Названа средняя стоимость аренды коттеджа в Подмосковье на Новый год

Арендовать коттедж на новогодние праздники в Подмосковье можно в среднем за 13 тысяч рублей в сутки, а в Ленинградской области — за 8,4 тысячи рублей. Годом ранее ценник для Московской области равнялся 7,8 тысячи рублей, а для Ленинградской — 5,4 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

Материалы по теме Голова кругом Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова? Ни в какие ворота Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм

В качестве причин роста цен эксперты назвали ограничения из-за пандемии коронавируса: запрет на проведение массовых мероприятий, заселение в гостиницы только с отрицательным тестом и закрытие заведений общепита в январские каникулы. В результате, по оценкам Tvil.ru, в подмосковных коттеджах новогодние праздники проведут 39 процентов гостей, а в загородных домах Ленинградской области — 40 процентов.

Несмотря на то, что общее число бронирований на праздники в этом году всего на три процента выше, чем в прошлом, спрос со стороны крупных компаний в перечисленных выше регионах вырос на 20 процентов. Среднее количество людей в заявке на аренду дома также увеличилось с четырех до пяти человек. При этом популярность отдыха в отелях упала на 14 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По данным сервиса «Суточно.ру», в Подмосковье уже сдано 83 процента коттеджей. Бронирование на восемь человек в период каникул обходится примерно в 30-55 тысяч рублей. Для Ленинградской области данный показатель равняется 76 процентам, в среднем снять коттедж на восемь человек стоит 25-45 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru