Москвичи недосчитались домов для празднования Нового года

Многие москвичи в настоящее время рассматривают возможность отпраздновать Новый год в Подмосковье и активно ищут варианты домов в аренду. Но предложение жестко ограничено: собственники не торопятся сдавать объекты на новогодние каникулы, говорится в сообщении агентства «МИЭЛЬ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По наблюдениям риелторов, на праздники большинство арендаторов ищут просторные дома со всеми удобствами, способные вместить большие компании. Они должны быть оборудованы баней, сауной или бассейном, желательно наличие стола для бильярда или тенниса.

«Заявки, как правило, поступают от больших компаний — 15-20 человек, — отмечают специалисты. — Однако не все арендодатели готовы принять такую компанию, опасаясь потенциального ущерба, а согласны сдавать свои дома не более чем двум семьям, а то и вовсе лишь одной».

Кроме того, указывают в «МИЭЛЬ», москвичи недосчитались коттеджей, потому что многие арендодатели в этом году намерены сами провести праздники в своих загородных домах. По данным агентства, минимум ставки аренды в сегменте подмосковных коттеджей на Новый год составляет 100 тысяч рублей (за трое суток). По такой цене можно снять дом площадью 350 квадратных метров, расположенный в 36 километрах от МКАД по Калужскому шоссе.

Ранее, в ноябре, москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья. По мнению экспертов, увеличения стоимости найма можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями.

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