Найден самый дорогой дом в России для празднования Нового года

Самый дорогой российский дом, сдаваемый в аренду на период новогодних праздников, обойдется съемщикам в 160 тысяч рублей в сутки. Он расположен в Сочи, следует из материалов базы «Авито Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Общая площадь найденного в базе коттеджа — 600 квадратных метров, он возведен прямо на берегу моря. Трехэтажная вилла предусматривает открытые террасы на каждом этаже, с них открывается вид на береговую линию. В фешенебельном особняке есть лобби-бар и открытый бассейн. Вилла также оборудована фитнес-залом и сауной, «чтобы можно было разносторонне развлечь себя на отдыхе», отмечают эксперты «Авито».

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Территория вокруг загородного дома украшена множеством деревьев, кустарников и различными видами цветов и растений. В пешей доступности находится Олимпийский парк, где можно осмотреть местные достопримечательности.

«Закрытые границы, ограничения в работе развлекательных заведений, нестабильная эпидемиологическая обстановка — все это не могло не повлиять на предпочтения россиян относительно места встречи Нового года, — указывают в «Авито». — Сегодня особую популярность приобрели дома и коттеджи, где можно уютно обосноваться вдали от большого скопления людей и наслаждаться комфортом и безопасностью загородной жизни. В таких условиях коттеджи бронируются очень быстро и даже самые дорогие объекты — не исключение».

Ранее в декабре стало известно, что россияне нашли замену зимнему отдыху в Европе на Новый год — они массово отправились на отечественные горнолыжные курорты. Особой популярностью пользуется поселок Шерегеш, куда пришли «большие» туроператоры и был запущен дополнительный рейс из Москвы.

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