Приморские школы массово подключили к интернету

Более 200 школ подключили к высокоскоростному интернету в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В 2019 году высокоскоростной интернет получили 82 приморские школы. В 2020 году линии ВОЛС провели во все запланированные образовательные организации края — таких у нас 119», — отметили представители министерства цифрового развития и связи региона.

Отмечается, что к октябрю 2021 года все 483 школы края будут обеспечены качественным интернетом.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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