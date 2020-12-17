Кубанские школы массово подключили к интернету

Школы Кубани массово подключили к высокоскоростному интернету, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

«Мы продолжаем активно подключать к интернету соцобъекты. Особенно в отдаленных населенных пунктах... В этом году к высокоскоростному интернету подключили к сети 354 школы», — уточнил глава региона.

Он добавил, что особенно это важно в условиях пандемии, когда порядка 400 классов в регионе были переведены на дистанционное обучение.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.