Боец MMA умер во сне от коронавируса

Американский боец смешанного стиля (MMA) Йэн Армстронг умер от коронавируса во сне. Об этом сообщает Metro.

Друг Армстронга заметил, что у спортсмена начались проблемы с дыханием, и вызвал скорую помощь. Когда на место прибыла бригада, 32-летний американец был уже мертв. По мнению врачей, смерть наступила на фоне заражения COVID-19.

Как сообщили медики, звуки, которые друг Армстронга принял за затрудненное дыхание, издавало уже мертвое тело. По версии врачей, спортсмен скончался еще до вызова скорой помощи.

В ноябре у Армстронга диагностировали коронавирус и пневмонию. Американец обратился к подписчикам в социальных сетях с предостережением. Он напомнил, что сам никогда не испытывал проблем со здоровьем, всегда занимался спортом — бодибилдингом и MMA, но все равно оказался не застрахован от заражения коронавирусом.

В июле стало известно о смерти филиппинской футболистки Алианы Батисты. 17-летняя девушка также скончалась из-за коронавируса.