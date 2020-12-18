Подсчитана сумма штрафов россиян за задержку теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре подсчитали сумму штрафов, которые получили россияне за несвоевременное прохождение тестирования на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в общей сложности граждане России получили штрафы на сумму 23 075 600 рублей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами, сведения о результатах теста на коронавирус необходимо вносить на портал государственных услуг в течение трех дней после возвращения в Россию.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что только три из 16 стран, которыми Россия возобновила авиасообщение, по всем критериям соответствуют эпидемиологической обстановке. Там отметили, что только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии обстановка считается безопасной для путешествий на фоне пандемии коронавируса. Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. Одному из трех — Великобритания, Обединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Южная Корея, Сербия и Япония.

23 сентября возвращающихся в страну из-за границы на самолете россиян обязали соблюдать дома режим самоизоляции. Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, прилетевшие на родину граждане обязаны находиться на карантине до тех пор, пока не получат результат ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.