Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Москве

Самая дешевая квартира-студия в Москве продается за 1,8 миллиона рублей, а самая дорогая — за 56 миллионов, следует из материалов «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, самая бюджетная студия выставлена на продажу в Новой Москве. Объект имеет площадь всего 20 квадратных метров. Ближайшей станцией метро назван «Филатов Луг», до нее необходимо добираться на транспорте. Самая дорогая студия — 47-метровая — продается по цене 55,9 миллиона рублей. Срок сдачи объекта — во втором квартале 2021 года.

За 11 месяцев 2020 года спрос на квартиры-студии в столице вырос на 22 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, отмечают специалисты. При этом покупательский интерес к вторичным студиям за данный срок вырос на 25 процентов, а к квартирам-студиям в строящихся домах — на 23 процента.

Всего на текущий момент на вторичном рынке столицы экспонируется 700 квартир-студий. На «первичке» таких объектов больше — 3,5 тысячи. «Большинство покупателей недвижимости в Москве приобретают квартиры с помощью ипотеки. Как правило, они интересуются самыми доступными объектами, а это и есть квартиры-студии», — указывают риелторы.

Ранее в декабре стало известно, что в Москве на аукционах продадут три квартиры-«малютки», расположенные в домах в Центральном округе города. Все выставленные на торги лоты имеют площадь до 15 квадратных метров. Они расположены в Тверском, Пресненском и Красносельском районах города.

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