В России объяснили популярность однокомнатных квартир

Специалисты Общероссийского народного фронта и Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) провели исследование, в котором объяснили популярность «однушек» на российском рынке недвижимости. По данным аналитиков, более 50 процентов квартир в новостройках — однокомнатные и студии, сообщает «Российская газета».

Эксперты объяснили такое положение на рынке несколькими причинами. В первую очередь, они связали ситуацию со снижением покупательской способности населения, из-за чего потенциальные жильцы не могут прибрести квартиру большей площади. Аналитики считают, что россияне также охотнее вкладываются в «однушки», так как рассматривают их как временное жилье при переезде от родителей или в другой город. Специалисты заметили, что однокомнатные квартиры и студии скупают и арендодатели, так как для таких объектов легче всего найти жильцов.

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Однако некоторые эксперты не восприняли сложившуюся тенденцию положительно. По их мнению, современное жилье не соответствует принятым нормам. «По международным стандартам в квартире должно быть на одну комнату больше, чем жильцов, — три комнаты на двух человек, четыре на трех и так далее. В России этот норматив, конечно, не соблюдается», — заявила директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина.

В рамках исследования аналитики также определили регионы с самым большим количеством «однушек». Лидером рейтинга стала Ленинградская область, где 75 процентов квартир в новостройках — однокомнатные. Специалисты объяснили показатель доступностью объектов для молодых людей, которые едут в этот регион учиться и работать, а также «характерным именно для Питера» большим количеством коммунальных квартир, которые увеличивают предложение на рынке.

Высокий показатель — 60 процентов и выше — также продемонстрировали Якутия, Приморье, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Кубань, Бурятия и Адыгея. Что касается Москвы, то в сравнении с названными регионами, показатель столицы ниже — только 42 процента «однушек» в новостройках. Еще меньше однокомнатных квартир расположено в Пермском крае, где их количество не превышает 37 процентов.

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