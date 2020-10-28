Найдена самая дорогая однокомнатная квартира Москвы

На вторичном рынке жилья самая дорогая однокомнатная квартира Москвы продается за 127 миллионов рублей. Площадь объекта — 164 квадратных метра, свидетельствуют материалы агентства Skolkovo Realty, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, апартаменты расположены в районе Хамовники. Стоимость одного квадратного метра квартиры — 775,8 тысячи рублей. На первичном рынке самой дорогой «однушкой», найденной в открытой продаже, признан лот стоимостью 217,1 миллиона рублей. Данное предложение имеет площадь 374,8 квадратного метра. Дом расположен в районе Замоскворечье.

Всего в Москве в настоящее время продается около 14,9 тысячи однокомнатных квартир, подсчитали риелторы. Во вторичном сегменте доступно для покупки 7 тысячи «однушек», а в новостройках — 7,9 тысячи.

Ранее стало известно, что по итогам восьми месяцев 2020 года в Москве продали 30,5 тысячи квартир в строящихся жилых комплексах — на 3 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Всего в период с января по август россияне купили в столице квартир более чем на 401 миллиард рублей (без учета сделок в Троицком и Новомосковском округах).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться