Звезда 90-х написала завещание на элитную квартиру в Москве

Советская и российская певица Татьяна Овсиенко завещала свою московскую квартиру сыновьям и внуку. Об этом она рассказала корреспонденту телеканала НТВ.

Элитные апартаменты расположены в одном из домов на Ленинском проспекте. Общая площадь квартиры — 200 квадратных метров. По словам артистки, она объединила три квартиры — трехкомнатную, которая изначально ей принадлежала, и еще две, выкупленные у соседей.

Между тем соседи Овсиенко сообщили телеканалу, что гражданский муж певицы Александр Меркулов планирует завладеть ее элитной недвижимостью. Однако звезда 90-х заверила журналистов, что давно написала завещание — и имени Меркулова в нем нет. «Я приняла такое решение в своем завещании. Давным-давно. Мало ли, все в жизни бывает. Это нормальные вещи. Сегодня живем, а завтра как бог даст. Я с самого начала знала, что у меня есть крестник, которого я называю сыном, и сын Игорешечка», — пояснила женщина. Она также попросила соседей не беспокоиться за нее, отметив что в характере Меркулова «нет подвоха».

Ранее в октябре одна из подруг Овсиенко заявила, что гражданский муж певицы избивал и спаивал артистку. Женщина отметила, что в последнее время встречала Овсиенко довольно редко. Соседка певицы в свою очередь сообщила о долге звезды за квартиру. Она тоже заявила, что замечала синяки на руках артистки.

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