Концерт «забытой» звезды 90-х в разгар пандемии погрузил Америку в споры

Американский рэпер Vanilla Ice (настоящее имя — Роберт Мэтью Ван Уинкл) должен провести 3 июля концерт в Остине, штат Техас. Как пишет Huffington Post, на это обратили внимание после того, как в этом городе и штате в конце июня был зафиксирован существенный прирост новых случаев заражения коронавирусом.

Планируется, что артист выступит в заведении Emerald Point Bar & Grill на берегу озера Трэвис. Мероприятие смогут посетить максимум 450 человек, персонал будет измерять у них температуру и призывать соблюдать дистанцию, сказал хозяин ресторана. VIP-билеты на выступление рэпера стоимостью до 300 долларов распроданы.

Пользователи американского сегмента Twitter погрузились в споры, узнав, что Vanilla Ice, которого в 2010-х неоднократно называли забытым, даст концерт в разгар пандемии. «Последнее, о чем придется беспокоиться, это всплеск COVID-19 из-за толпы на шоу Vanilla Ice», — написал продюсер Шон Хеффнер. «Концерт Vanilla Ice может звучать опасно, но какому воздействию COVID-19 вы реально подвергнетесь за одну песню?» — спросил креативный директор Брайан Санта Мария, намекнув на то, что единственной действительно популярной песней рэпера была композиция Ice Ice Baby.

«Мы никогда не узнаем, будет ли будущий всплеск COVID-19 в Техасе итогом посещения концерта Vanilla Ice, поскольку никто не признается в этом», — пошутила пользовательница Twitter Кэти Джейн. «Каждая часть этой ситуации глупа. Vanilla Ice. Выступает. В 2020 году. Посреди как пандемии. Так и вспышки заражения», — подытожила писатель нигерийско-американского происхождения Лувви Аджайи (пунктуация автора сохранена).

Vanilla Ice 52 года. В 1990-х он получил широкую известность благодаря своему хиту Ice Ice Baby, который стал первым рэп-синглом, возглавившим чарт Billboard. Последующие его альбомы не снискали большой популярности. Считается первым белокожим хип-хоп-исполнителем, достигшим успеха.

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