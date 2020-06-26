В США застрелили автора хита Pop, Lock and Drop It

В США застрелили рэпера Лоуренса Фрэнкса, более известного как Huey. Об этом сообщает FOX 2.

Уточняется, что 31-летнего автора хита Pop, Lock and Drop It доставили в одну из больниц Сент-Луиса с огнестрельным ранением. Врачи не смогли его спасти, вскоре после прибытия в клинику артист скончался.

Как рассказали в полиции, в результате перестрелки также пострадал 21-летний мужчина. В настоящее время он находится в больнице города Фергюсон. Ожидается, что ему удастся выжить.

Следователи заявили, что всего во время перестрелки присутствовало до десяти человек. Полиция пока не никого не арестовала.

Huey родился 1 января 1989 года. В 2006 году он выпустил свой дебютный сингл Pop, Lock and Drop It, ставший одним из самых значимых треков в его карьере. В 2007 году вышел его первый альбом Notebook Paper. Артист сотрудничал с такими рэперами, как T-Pain, Bow Wow, Yo Gotti, Lil' Wayne и Trey Songz.