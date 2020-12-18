В аэропорту Толмачево начали проводить монтаж трансформаторных подстанций

В новосибирском аэропорту Толмачево проводят монтаж трансформаторных подстанций, передает Advis.ru. Трансформаторные подстанции предназначены для раздачи электрического напряжения мачтам освещения, светосигнальному оборудованию и питанию 20 самолетам, которые будут находиться на новой стоянке для воздушных судов.

Сейчас на объекте задействовано 130 рабочих и 70 единиц техники. Директор строительного управления Дмитрий Кекулиди рассказал о ходе работ по реконструкции. «К 27 декабря филиал планирует завершить все запланированные работы на 2020 год. Полностью вынесли сети из зоны строительства, на 93 процента выполнили работы по строительству кабельных переходов», — уточнил он.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.