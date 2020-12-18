Россия
 
Последние новости
Собянин объявил о расширении программы вакцинации в Москве
Россия выступила против запрета пластиковых пакетов
Члены экипажа унизили пассажирку из-за маски и довели ее до панической атаки
Лукашенко пригласил глав стран СНГ в Беловежскую пущу в год 30-летия краха СССР
Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса
Акула откусила у рыбаков тунца на 180 тысяч рублей
Николай Дроздов рассказал о воспитании преемника
ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Депутат Госдумы умер из-за коронавируса
Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного
Новости партнеров
Прослушать новость

Заразившийся коронавирусом псковский губернатор сообщил о пневмонии

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Ведерников
Михаил Ведерников
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусом. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба администрации региона в своем официальном канале в Telegram.

По словам Ведерникова, у него держится высокая температура. «Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать», — написал губернатор.

Накануне Ведерников сообщил об уходе на карантин после контакта с зараженными COVID-19. Тогда же он уточнил, что продолжит работать в дистанционном режиме.

Ранее в пятницу стало известно о смерти депутата Госдумы, заместителя руководителя фракции КПРФ Валерия Шурчанова. Он скончался после перенесенного коронавируса в возрасте 73 лет.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у многих глав российских регионов. Так, 7 декабря стало положительный тест получил губернатор Амурской области Василий Орлов. В ноябре заразились губернаторы Владимирской области, Камчатского края, Пензенской области.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зараженный коронавирусом губернатор решил лечиться в частной клинике Москвы
Губернатора Владимирской области госпитализировали
Губернатор Амурской области заразился коронавирусом