Заразившийся коронавирусом псковский губернатор сообщил о пневмонии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусом. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба администрации региона в своем официальном канале в Telegram.

По словам Ведерникова, у него держится высокая температура. «Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать», — написал губернатор.

Накануне Ведерников сообщил об уходе на карантин после контакта с зараженными COVID-19. Тогда же он уточнил, что продолжит работать в дистанционном режиме.

Ранее в пятницу стало известно о смерти депутата Госдумы, заместителя руководителя фракции КПРФ Валерия Шурчанова. Он скончался после перенесенного коронавируса в возрасте 73 лет.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у многих глав российских регионов. Так, 7 декабря стало положительный тест получил губернатор Амурской области Василий Орлов. В ноябре заразились губернаторы Владимирской области, Камчатского края, Пензенской области.