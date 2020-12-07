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Губернатор Амурской области заразился коронавирусом

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Василий Орлов
Василий Орлов
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что получил положительный тест на COVID-19. Он добавил, что уходит на самоизоляцию и будет осуществлять полномочия дистанционно.

13 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал, что заразился коронавирусом. Днем ранее Сипягин пожаловался на высокую температуру и проинформировал, что ушел на самоизоляцию.

11 ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. Свое самочувствие он охарактеризовал как «в целом нормальное».

4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что получил положительный тест на COVID–19.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Амурской области подтвердилась у 12 284 человек. За весь период зарегистрировано 98 летальных исходов.

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