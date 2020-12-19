Россиянка заказала убийство бывшего супруга

Жительницу Москвы задержали за попытку заказного убийства бывшего мужа за три миллиона рублей из-за разногласий в вопросах раздела имущества в ходе бракоразводного процесса. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, женщина решила убить экс-супруга в марте этого года. Она обратилась за помощью к своему знакомому, который нашел предполагаемого исполнителя.

Далее все проходило под контролем сотрудников столичной полиции, которые инсценировали убийство мужчины.

После того как женщине показали фотографии якобы убитого бывшего мужа и передачи денег за заказ, она и ее сообщник были задержаны.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.

Летом сообщалось, что жительница города Константиновка в подконтрольной Украине части Донецкой области за 800 долларов заказала убийство бывшего мужа, чтобы не делить с ним совместно нажитое имущество — квартиру. Как выяснили правоохранители, 61-летняя женщина планировала инсценировать с помощью киллера несчастный случай на воде.