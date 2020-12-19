В России за сутки умерли 585 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии в стране скончались 50 347 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа инфекция обнаружена у 28 209 человек, среди ранее инфицированных вылечились 26 109.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 819 429 случаев заражения вирусом во всех 85 регионах, 2 254 742 человека уже выздоровели.

Антирекорд по суточной смертности зараженных коронавирусом был достигнут 11 декабря. В тот день зафиксировали 613 смертей.