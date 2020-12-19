Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза

Бывший президент США Барак Обама «унизил» Европейский союз (ЕС) в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land). Об этом пишет Express.

Политик написал, что греческий долговой кризис, который возник после финансового краха 2008 года, «обнажил неразрешенные противоречия, лежащие в основе десятилетнего движения Европы к углублению интеграции». Издание отмечает, что бывший американский лидер «всадил нож в тело Евросоюза своей убийственной оценкой».

Автор статьи отмечает, что у Греции не было выхода из сложившейся ситуации, так как членство в еврозоне не давало ей необходимой гибкости в денежно-кредитной политике.

Политик в своих мемуарах подчеркнул, что последствия от финансовой помощи Греции для Франции и Германии были огромными.

Книга под названием «Земля обетованная» Барак Обама выпустил 17 ноября. Первый том побил рекорды продаж. В своей третьей книге Обама высказывается о России, политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и администрации нынешнего президента Дональда Трампа. В частности, в мемуарах Обама заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы.