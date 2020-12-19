«Евгения Онегина» впервые переведут для африканского народа

Роман в стихах «Евгений Онегин» русского писателя Александра Пушкина будет впервые переведен на язык африканского народа бамбара. Работой по адаптации текста занимается получившая высшее образование в России девушка из Мали Амината Сиссоко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Амината окончила историко-филологический факультет Пензенского государственного университета в 2020 году и вернулась на родину. По словам девушки, она очень полюбила русский язык и классическую литературу. Например, ей нравятся произведения Пушкина, Лермонтова и Толстого.

Теперь Амината хочет сделать популярным творчество русских писателей в Мали, поэтому занялась переводом их произведений на язык проживающего там народа бамбара. Сейчас она переводит «Евгения Онегина», но в дальнейшем хочет взяться и за другие шедевры русской классической литературы.

Ранее эксперты сервиса Storytel назвали самых популярных за рубежом российских писателей. Федор Достоевский занял первое место в рейтинге российских авторов, аудиокниги которых чаще всего прослушивали за рубежом в 2020 году. Вторую строчку занял Лев Толстой. На третьем месте оказался Михаил Булгаков.