От россиян потребуют ставить елку по правилам

Россияне при установке в помещении новогодней ели будут должны соблюдать определенные требования. Обновленные правила противопожарного режима вступят в силу с 1 января, они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветви дерева должны находиться на расстоянии не менее метра от стен, потолков и приборов систем отопления и кондиционирования, говорится в документе.

Накануне, 18 декабря, в Роспотребнадзоре перечислили главные признаки качественной елки. Об этом может свидетельствовать ровный, достаточно толстый ствол без трещин, гибкие ветви, насыщенного изумрудного цвета эластичные иголки, которые крепко держатся на ветках, а также одна макушка. Покупать новогоднее дерево специалисты посоветовали в последней декаде декабря, так как купленная раньше елка осыпется до конца каникул.