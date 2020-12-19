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В США россиянина обвинили в незаконном экспорте технологий

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Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Россиянина Ильяса Сабирова обвинили в незаконном экспорте технологий. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиций США, передает ТАСС.

Помимо Сабирова обвинения предъявили двум гражданам Болгарии — Димитару и Милану Димитровым. Следствие считает, что все они использовали болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EOOD–MTIG, чтобы получить подлежащие контролю американские товары и отправить их в Россию. По законам США, этого нельзя было сделать без разрешения американского правительства.

Всего обвинение вынесено по трем пунктам. Два из них относятся к нарушению законов экспортного контроля, еще один связан с отмыванием денег. Каждый из пунктов предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В октябре американские власти предъявили обвинения россиянину Саюзу Дайбагиа, задержанному по делу о контрабанде электроники. Общая сумма ущерба от контрабанды аппаратуры составила 50 миллионов долларов.

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