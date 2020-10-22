В США россиянина обвинили в контрабанде электроники

Генеральное консульство России в США получило уведомление о том, что россиянину, задержанному по делу о контрабанде электроники, предъявлены обвинения. Об этом Генконсульство сообщило в Twitter.

Как пишет РИА Новости, 46-летний москвич Саюз Дайбагиа действовал в составе международной преступной группировки, куда входило 10 человек. Общая сумма ущерба от контрабанды аппаратуры составила 50 миллионов долларов.

Кроме того, в списке электроники, которую обвиняемые перевозили из США в Россию, числятся Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Злоумышленникам вменяется перевозка украденного имущества, непредставление экспортной информации, незаконный вывоз электронных устройств и сговор с целью совершения преступлений.

В Генконсульстве России в США отметили, что Дайбагиа пока что за помощью не обращался.

О том, что к контрабанде причастны россияне, сообщалось 20 октября. Речь идет о десяти бывших и действующих сотрудниках компании «Аэрофлот». Участники группы скупали в США устройства, в том числе краденые, а курьеры под видом пассажиров привозили им наличные деньги.