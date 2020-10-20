США обвинили сотрудников российской авиакомпании в контрабанде техники Apple

Власти США обвинили десять сотрудников российской авиакомпании «Аэрофлот» в контрабанде техники Apple на общую сумму более чем 50 миллионов долларов. Восемь человек задержаны, еще двое — в бегах, сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

«Предполагается, что обвиняемые были частью международной контрабандистской группы, которая использовала людей здесь и в России для обхода законов США об экспорте и иных регулирующих мер», — заявил прокурор Сет Дюшарм.

В публикации сообщаются имена задержанных: Акмаль Асадов, Саюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шахдин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомудоров. Они предстанут перед судом 20 октября. Поясняется, что участники группы скупали в США устройства, в том числе краденые, а курьеры под видом пассажиров привозили им наличные деньги.

В результате обыска у сотрудников авиакомпании обнаружили более 600 тысяч долларов наличными, в том числе спрятанные в квартире Шахдина, а также целый перечень устройств. Пока выясняется, кто именно помогал подозреваемым, власти США отозвали 113 виз сотрудников «Аэрофлота».

19 октября сообщалось о другом деле о контрабанде: ФСБ задержала гражданина Украины, который пытался наладить незаконные поставки в свою страну деталей российской авиационной военной техники.