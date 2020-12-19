Ибрагимович почувствовал признаки старения

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что начал чувствовать признаки старения. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летний форвард признался, что ему необходимо больше времени на восстановление. «Я стал быстрее уставать. Теперь нужно больше сна», — заметил он. При этом футболист заявил, что сохраняет страсть к игре и готов продолжать выступать. «Вот бы взять сегодняшние знания мышление на поле и вернуть мои 25 лет», — добавил Ибрагимович.

В сентябре форвард переболел COVID-19. Игрок сдал положительный тест накануне матча красно-черных в квалификации Лиги Европы против норвежского «Буде-Глимт».

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020-го. В августе контракт с игроком был продлен.

Ибрагимович известен по выступлениям за ведущие клубы Европы. Форвард играл за итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Швеции он провел 116 игр и забил 62 мяча.

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