Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Игрок сдал положительный тест накануне матча красно-черных в квалификации Лиги Европы против норвежского «Буде-Глимт», запланированной на 24 сентября. Швед отправлен на самоизоляцию и теперь пропустит не только эту встречу, но и как минимум ближайший тур чемпионата Италии.

Остальные игроки и члены тренерского штаба «Милана» также сдали тест на коронавирус. У всех он показал отрицательный результат. О самочувствии Ибрагимовича не сообщается.

В конце августа 38-летний шведский нападающий продлил на год контракт с «Миланом». В первом туре серии А нынешнего сезона форвард отметился дублем в игре с «Болоньей» (2:0).