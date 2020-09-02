Неймар заразился коронавирусом

Бразильский нападающий Неймар в числе трех футболистов «Пари Сен-Жермен», чьи результаты теста на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает AS.

Парижане подтвердили, что в команде выявлено три случая COVID-19, однако не афишируют имена игроков. По данным AS, речь идет о Неймаре, аргентинцах Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе.

Футболисты находятся на карантине. Вероятнее всего, Неймар подхватил вирус после финала Лиги чемпионов. ПСЖ обратился к руководству французской лиги с просьбой перенести матч чемпионата с 29 августа на 10 сентября. Это было продиктовано желанием клуба предоставить своим игрокам отдых после трех еврокубковых матчей, которые они провели за 10 дней. При этом Неймар, Ди Мария и Паредес воспользовались возможностью и отправились отдыхать на Ибицу, где, по версии AS, и могли заразиться коронавирусом.

ПСЖ уступил в финале Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии». 10 сентября команда проведет матч чемпионата Франции против «Ланса».