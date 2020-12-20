Сын американского миллиардера погиб в огненном ДТП

Сын американского миллиардера, основателя и сопредседателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио погиб в результате ДТП. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, авария произошла в Гринвиче, штат Коннектикут, вечером в четверг, 17 декабря. 42-летний Девон Далио (Devon Dalio), находившийся за рулем Audi, выехал на тротуар и врезался в витрину местного торгового центра. После этого автомобиль охватил огонь, и мужчина погиб. магазин также был серьезно поврежден.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

В конце ноября сообщалось, что внука и наследника американского нефтяного магната-миллиардера Жана Пола Гетти, 52-летнего Джона Гилберта Гетти нашли мертвым в отеле. Точные причины смерти не назывались.