В России умерли более 50 тысяч пациентов с COVID-19

В России за день умерли 511 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране погибли 50 858 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа коронавирус выявлен у 28 948 жителей, среди ранее инфицированных поправились 20 915 человек. Больше всего новых зараженных за день обнаружено в Москве (7263), Петербурге (3759), Подмосковье (1539).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 2 848 377 случаев заражения во всех 85 регионах. Суммарно вылечились 2 275 657 человек.

Антирекорд смертности за день среди зараженных был поставлен 11 декабря. В тот день погибли 613 больных.