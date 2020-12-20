Женщина с коронавирусом приревновала мужа и попыталась заразить его плевками

Заразившаяся коронавирусом женщина приревновала мужа и заподозрила в том, что он хочет избавиться от нее. После этого она напала на супруга и принялась плевать на него, чтобы он тоже заразился. Инцидент произошел в провинции Самсун в Турции, пишет Hurriyet Daily News.

Мужчина по имени Мустафа рассказал, что его жена работает врачом. В больнице она заразилась коронавирусом и лечилась дома, а муж ухаживал за ней. При этом его тест был отрицательным.

В день рождения мужчине позвонила сестра. Услышав его разговор с женщиной, жена пришла в бешенство. Она решила, что муж говорил по телефону о ней и что он хочет избавиться от нее. Супруга принялась плевать Мустафе в лицо, чтобы заразить его коронавирусом. Она несколько раз укусила его, а также попыталась засунуть свою руку ему в рот.

После потасовки мужчина пожаловался на жену в прокуратуру. «Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам», — объяснил Мустафа. «Не только женщины, но и мужчины могут быть жертвами домашнего насилия в этой стране. Я не намерен отступать», — заключил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 19 декабря, с начала эпидемии в мире зафиксировали 74,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. 1,67 миллиона человек умерли. Лидерами по количеству заразившихся являются США, Индия и Бразилия.