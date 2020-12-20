Работавшая над свадебным платьем Кейт Миддлтон швея оказалась на грани нищеты

Вышивальщица Хлоя Сэведж (Chloe Savage), работавшая над свадебными платьями Кейт Миддлтон и Меган Маркл, оказалась на грани нищеты — ей нечем платить по счетам, и ее грозят выгнать из дома. Об этом сообщает People.

43-летняя мастерица работала с 2011 по 2018 год работала в Королевской школе вышивки. Вместе со своими коллегами она пришивала к нарядам кружево. Ей удалось поработать над свадебными платьями невест принца Гарри и принца Уильяма.

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Сэведж полностью лишилась заказов. Вышивальщица утверждает, что у нее не хватает денег даже на еду для детей. «Моя 14-летняя дочь пропускает приемы пищи, чтобы семейного бюджета хватило подольше», — рассказала женщина. Она добавила, что в ближайшее время может оказаться на улице вместе с семьей: дочерью и двумя сыновьями.

Ей пришлось закрыть мастерскую и распустить всех учеников. Сэведж утверждает, что зарабатывает около 250 долларов (18,4 тысячи рублей) в месяц на продаже наборов для вышивки. Правительство предоставило ей возвратную ссуду на нужды малого бизнеса, но все эти деньги ушли на оплату электричества, расходных материалов и аренды. Ей приходится работать у родителей в гараже.

До кризиса Сэведж вышивала не только для королевской семьи. Она работала и создавала наряды для театра, телевидения и домов моды, включая Balenciaga и Victoria Beckham. Расшитая ею одежда появлялась в фильмах о Гарри Поттере и Агенте 007.

Ранее модные эксперты британского ретейлера JD Williams провели опрос среди жителей страны и определили самое лучшее свадебное платье в королевской семье за последние сто лет. Первое место в рейтинге занял подвенечный наряд с кружевным топом и пышной юбкой герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.