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Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что сталкивался с предательством во время профессиональной деятельности. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Звезда».

По словам директора СВР, предательство в личной профессиональной карьере стало для него тяжелым и неприятным ударом. «Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят. (...) Ну предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он недостоин этого», — подчеркнул он.

Нарышкин добавил, что такие случаи происходят из-за того, что в период подбора не были выявлены определенные качества и мотивы. Другая причина предательства — это изменения, которые происходят с сотрудником с годами, «под влиянием тех или иных его личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался».

После таких инцидентов в службе проводится тщательный анализ причин произошедшего. Также изучается объем данных, которыми владел предатель, для ограничения потерь.

В ноябре Нарышкин указал, что главными оппонентами сотрудников СВР России являются их «коллеги» из ЦРУ США. По его словам, это обусловлено тем, что американским разведывательным службам удается занимать лидирующие позиции.

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