Глава СВР рассказал о добытых разведчиком планах ядерного удара США по СССР

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин впервые рассказал о результатах работы советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (настоящее имя Вильям Фишер) в США после Второй мировой войны. Его слова в четверг, 3 декабря, приводит РИА Новости.

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Как отметил глава СВР, Фишеру удалось заполучить информацию о планах США по ядерной бомбардировке СССР: Вашингтон хотел нанести несколько ударов по городам Советского Союза. «На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах США в отношении Советского Союза», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее о конкретных успехах Фишера по итогам его работы с США официально никогда не сообщалось.

По окончании Второй мировой войны Фишер на нелегальном положении работал в США, пользуясь разными псевдонимами, и руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 году его раскрыли, однако сотрудничать с американскими спецслужбами разведчик отказался. В США Фишера приговорили к 30 годам тюрьмы, однако в 1962-м его удалось обменять на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, самолет которого был сбит над СССР в мае 1960 года.

После этого Фишер работал в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР и занимался подготовкой молодых специалистов.

Ранее в декабре Нарышкин раскрыл имена наиболее известных исторических личностей, которые одновременно работали на разведку. В частности, речь идет о химике Дмитрии Менделееве, первом председателе Императорского Русского исторического общества князе Петре Вяземском, географе и исследователе Николае Пржевальском, а также о литераторе и дипломате Александре Грибоедове.