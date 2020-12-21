Домашняя белка из Мурманска стала звездой Instagram. За животным в социальных сетях следят почти семь тысяч человек.

Страничку Ричарда Белкина ведут его хозяева, которые нашли бельчонка в лесу в 2018 году и забрали домой. Маму Ричарда загрызли дикие звери.

В Instagram хозяева показывают быт своего питомца. Он спит, путешествует, празднует собственный День рождения, обнимается. Ричарда Белкина регулярно выводят на прогулки, снимая их на видео, чтобы рассказать о приключениях зверька.

Ранее знаменитостью в Instagram стала кошка по кличке Люси, страдающая от редкого заболевания. Пользователи платформы поначалу пугались внешнего вида животного, напоминающего летучую мышь, однако, узнав о том, что пришлось пережить Люси, прониклись к ней любовью.

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