Джонсона призвали не играть с человеческими жизнями и заключить сделку с ЕС

Лидер лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал премьер-министра Бориса Джонсона не играть с человеческими жизнями и заключить сделку с ЕС на этой неделе на фоне распространения в стране новой мутации коронавируса. Об этом сообщается на странице BBC News в Twitter.

«Он [Джонсон] должен заключить сделку, которую он обещал. Он должен заключить ее на этой неделе», — заявил Стармер. Политик подчеркнул, что заключение сделки — это не «игра в балансирование на грани», а вопрос человеческих жизней. «Сделка нужна людям. Они ее ждут. И сделка должна быть заключена», — отметил он.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Если сторонам не удастся достичь договоренности до конца декабря, Великобритания перестанет быть частью общего европейского рынка, что приведет к введению таможенных границ между страной и ЕС.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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