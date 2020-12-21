Определен главный фактор здоровья

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии определили главный фактор, который сильнее всего влияет на психическое здоровье. О результатах научной работы рассказывает издание Science Alert.

В исследовании приняли участие 1111 молодых людей в возрасте 18-25 лет из Новой Зеландии и США, которые участвовали в онлайн-опросе. Добровольцы указали качество и продолжительность сна, уровень физической активности, количество потребляемых сырых и обработанных овощей и фруктов, фастфуда, сладостей, газированных напитков. Кроме того, они сообщали о своем социально-экономическом статусе, индексе массы тела, количестве употребляемого алкоголя, количестве выкуриваемых сигарет и общем состоянии здоровья.

Оказалось, что качество сна в большей степени было связано с симптомами депрессии и общим благополучием, на втором и третьем местах — количество сна и физическая активность, хотя, несмотря на второстепенность этих факторов, они остаются значимыми. Здоровая диета улучшала самочувствие, но не влияла на депрессивные симптомы.

Хотя по результатам исследования нельзя установить причинно-следственную взаимосвязь, авторы работы предполагают, что именно качество сна определяет психическое здоровье и благополучие молодых людей.