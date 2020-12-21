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В Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы ополченца ДНР

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Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Суд в Чехии приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, отправившегося в качестве ополченца в Донбасс. Суд прошел заочно, сообщается на сайте полиции Чешской республики.

45-летнего гражданина Чехии признали виновным в «террористической деятельности». Сообщается, что он воевал против украинского государства на стороне непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

«За активную службу власти так называемой ДНР наградили его за храбрость. Он участвовал в боях в качестве командира боевой машины, а затем в качестве командира танкового соединения армии так называемой ДНР», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что мужчину официально считают беглецом — он, судя по всему, до сих пор находится на территории непризнанной республики.

Ранее в декабре сообщалось, что гражданин России, по данным украинских СМИ воевавший на стороне ДНР и внесенный в список «Миротворца» как враг украинского государства, был найден убитым в своей квартире под Петербургом. Подозреваемого в убийстве задержали, о его мотивах пока что не сообщалось.

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