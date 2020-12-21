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Названа цена самой дешевой квартиры на популярном среди россиян курорте

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Фото: Science Source / Peter Bowater / Diomedia

Самая дешевая вторичная квартира в популярном среди россиян курортном городе Дубае стоит 11,2 миллиона рублей, следует из материалов портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают специалисты, по итогам 2020 года интерес российских граждан к приобретению жилья в Дубае несколько снизился (на 13 процентов), но осень принесла небольшой прирост числа сделок. На данный момент самый бюджетный вариант апартаментов с одной спальней в городе предлагается за 11,2 миллиона рублей. Объект имеет площадь 50 квадратных метров и располагается в районе Дубай Спортс Сити.

Наиболее доступный вторичный лот с двумя спальнями в Дубае можно приобрести за 25,3 миллиона рублей. Объект площадью 110 квадратных метров расположен в районе Дубай Марина. Купить вторичную «трешку» в городе можно за 31,7 миллиона рублей. Площадь объекта — 198 квадратных метров, он также расположен в Дубай Марина.

«Продажи готового жилья в Дубае бьют рекорды. В ноябре 2020-го в городе было зафиксировано 3,9 тысячи транзакций на общую сумму 2 миллиарда долларов. Этот результат стал самым высоким за последние девять месяцев», — заключают в Emirates.Estate.

Ранее, в ноябре, стало известно, что российские туристы на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений массово захотели улететь на Новый год раньше, чем в прошлом году. 75 процентов путешественников, планирующих поездки на зимние праздники, собираются вылететь до конца декабря.

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