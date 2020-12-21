Азербайджан выделит более миллиарда долларов на восстановление Карабаха

Власти Азербайджана планируют выделить 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Финансирование заложено в законопроект о государственном бюджете на 2021 год, внесенном в парламент страны. Деньги пойдут на «восстановление городов и сел» и создание современной инфраструктуры, в том числе дорог, связи, жилья, социальных объектов.

27 сентября между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, вспыхнули бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ходе столкновений азербайджанской армии удалось занять ряд территорий, потерянных во время войны начала 1990-х годов.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки руководства страны.