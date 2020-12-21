Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

Отмечается, что разговор состоялся 21 декабря. Министры обменялись мнениями по вопросам исполнения всех пунктов соглашения по Карабаху от 9 ноября, а также по повестке дня в двухсторонних отношениях. «Главы МИД также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин дал оценку реализации соглашения по Нагорному Карабаху. Он заявил, что российские миротворцы делают всю необходимую работу для стабилизации ситуации в регионе и констатировал, что обострение конфликта повысило риски распространения терроризма в Закавказье.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Кроме того, в Карабах вошли российские миротворцы.