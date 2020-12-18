Путин дал оценку реализации соглашения по Карабаху

Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все необходимое для стабилизации обстановки. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ, которое проходит в видеоформате в пятницу, 18 декабря, передает ТАСС.

При этом российский лидер констатировал, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе повысило риски распространения терроризма в регионе.

«Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом», — сказал он.

Накануне в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин пояснил позицию Москвы в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, российская сторона исходила из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь районов. Кроме того, должен быть зафиксирован статус-кво Карабаха. Он отрицательно ответил на вопрос, связано ли недавние обострение конфликта с влиянием извне.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Кроме того, в Карабах вошли российские миротворцы.