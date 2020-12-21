Честный мужчина нашел на тротуаре сотни тысяч рублей и вернул их владельцам

Житель американского штата Висконсин нашел на тротуаре сотни тысяч рублей и вернул их владельцам. Об этом сообщается в группе отделения полиции Wausau Police Department в Facebook.

В среду, 16 декабря, мужчина обнаружил на улице 3 тысяч долларов (около 220 тысяч рублей). Рядом с деньгами лежала стопка рождественских подарочных конвертов и чек. «Этот чудесный человек поступил правильно и позвонил нам, чтобы вернуть деньги, — написали полицейские. — Мы скооперировались с чудесными ребятами из Peoples State Bank, чтобы вернуть деньги законному владельцу и спасти Рождество».

В результате семья получила назад потерянные деньги с конвертами. В качестве поощрения за добрый поступок полицейские подарили честному гражданину подарочный сертификат на посещение одного из местных заведений.

Публикация с историей собрала более тысячи лайков и множество ретвитов и комментариев. «Так приятно слышать (и читать) подобные истории — особенно сейчас, когда 2020 год принес нам столько сложностей и страданий. Будем надеяться, Бог вознаградит людей, которые поступали по совести», «Вот только такие посты и должны публиковаться в Facebook в этом году. Спасибо за прекрасную историю», — писали пользователи сети.

Ранее школьница из английского города Ливерпуль нашла кошелек с крупной денежной суммой, вернула его владельцам и спасла им Рождество. Пара отблагодарила девушку и подарила ей часть найденных денег и открытку.

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