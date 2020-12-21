Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену

Сбербанк выступит финансовым партнером концессии по созданию мостового перехода через реку Лену в Якутии. Банк открывает концессионеру кредитную линию на 10 лет с лимитом до 25 миллиардов рублей, первая выборка средств запланирована на декабрь 2020 года. Как сообщает Irkutskmedia, проект реализуется на основе концессионного соглашения, подписанного 13 февраля 2020 года между Правительством Республики Саха (Якутия) и консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС».

Автодорожный мостовой переход будет построен около села Старая Табага на левом берегу Лены и села Хаптагай — на правом берегу. Он станет ключевым элементом Северного широтного пояса на Востоке России, соединит федеральные автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй», «Лена» и обеспечит круглогодичное сообщение между Якутией, Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.