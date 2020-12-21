В Архангельской области отремонтировали досуговый центр

В досуговом центре, расположенном в поселке Оксовский Архангельской области, появилось новое оборудование после проведения капитального ремонта. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Работы проводились в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Культура». В учреждении провели капремонт — установили пластиковые окна, утеплили стены, отремонтировали потолки, заменили двери на втором этаже, отремонтировали входы и запасные выходы. На это из средств федерального, областного и районного бюджетов было выделено около 2,4 миллиона рублей.

Отмечается, что по поручению губернатора области Александра Цыбульского в досуговом центре было обновлено оборудование зрительного зала.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.