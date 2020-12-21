В самом северном городе России отремонтируют дорогу к аэропорту

В городе Певек на севере Чукотки в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дорогу к аэропорту. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта дорога ведет к аэропорту Певека, в который можно добраться из других регионов России только по воздуху. Протяженность дороги — около шести километров», — отметил советник-эксперт отдела информационной политики правительства Чукотского автономного округа Александр Крымов.

По ее словам, летом подрядная организация уложит и укатает щебень по всей поверхности автотрассы.

В 2020 году на Чукотке отремонтировали объездную дорогу в районе Анадырской ТЭЦ, а также три участка трассы регионального значения Эгвекинот — Мыс Шмидта. Всего на строительство дорог в рамках нацпроекта Чукотка получила около 200 миллионов рублей из федерального бюджета.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.