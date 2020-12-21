Краснодарский край закупил оборудование для тушения лесных пожаров

Краснодарский край закупил спецоборудование для тушения лесных пожаров, поставки, запланированные в 2020-м в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» были завершены в полном объеме. Об этом пишет портал «Кубанские новости».

Отмечается, что лесопожарные станции региона получили 72 единицы оборудования — автомобильные портативные радиостанции, навигаторы, воздуходувки и мотопомпы.

Оснащение станций ведется на Кубани в 2019 года. В 2020-м краевой центр получил 185 единиц оборудования и 15 единиц техники.

Сохранение лесов является одной из ключевых задач национального проекта «Экология». В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».