Красноярский край удвоит затраты на лесхозтехнику

Правительство Красноярского края в 2021-м удвоит затраты на закупку лесхозтехники по сравнению с предыдущим годом. Об этом замминистра лесного хозяйства региона Алексей Большаков сообщил ТАСС.

Закупка техники проводится в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В 2020-м регион приобрел 707 единиц лесхозтехники на сумму 182 миллионов рублей. В 2021-м власти планируют закупить 318 единиц оборудования на сумму около 365 миллионов рублей. Большаков объяснил, что речь идет о тяжелой и более дорогостоящей технике, в том числе о тралах для транспортировки, грузовых автомобилях, автоцистернах и лесопожарных вездеходах.

Сохранение лесов является одной из ключевых задач национального проекта «Экология». В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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