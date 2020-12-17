Ульяновск уменьшит сбрасываемый в Волгу объем загрязненных сточных вод

Город Ульяновск к 2024 году втрое уменьшит объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Об этом сообщается на сайте администрации населенного пункта.

Отмечается, что власти города уменьшат объем загрязненных вод за счет реконструкции и модернизации очистных сооружений на обоих берегах реки. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Экология» с привлечением финансирования из федерального бюджета.

За счет модернизации уже существующих объектов планируется не только улучшить очистку сбрасываемых вод, но и сократить затраты на содержание сооружений.

Национальный проект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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